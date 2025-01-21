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BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 9.999,55 puandan kapattı. Hisse senedi hareketliliği ve piyasa verileri detaylandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:44
BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Değer Kaybıyla Geçirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 9.966,27 ve en yüksek 10.076,45 puanı görmekle birlikte, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kaybederek 9.999,55 puan ile kapandı.

Gün Başlangıcı ve Sonuçlar

Endeks, güne 20,49 puan ve yüzde 0,20 azalışla 10.008,82 puan seviyesinden başladı. Gün sonunda 29,76 puan azalarak 9.999,55 puandan tamamlandı.

Sektör Bazında Performans

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,88 ve teknoloji endeksi yüzde 1,75 değer kaybetti.

BIST 30 Endeksi ve Hisse İşlemleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,17 puan ve yüzde 0,18 kayıpla 11.061,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaparken, 76'sı geriledi. Bu dönemde, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Emtia ve Döviz Piyasası Gelişmeleri

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.736 dolar seviyesinden işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 milyon 123 bin 800 lira oldu.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolara ilişkin efektif kuru alışta 35,5267 lira, satışta ise 35,6691 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kuru alışta 35,4934 lira, satışta 35,6356 lira olarak belirlenmişti.

Diğer Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,2300 ve dolar/yen paritesi 155,40 düzeyinde işlem görüyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 78,6 dolardan işlem görmekte.

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