BIST 100 Endeksi Yüzde 1,38 Değer Kazandı: Piyasalarda Gün Sonu Durumu

BIST 100 Endeksi Gün Sonu Kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 135,10 puan artışla 9.914,68 puandan kapanarak %1,38 değer kazandı.

Güne 76,27 puan ve %0,78 artışla 9.855,84 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.845,63 puanı görürken, en yüksek 9.930,73 puana ulaştı.

Sektörel Performans

Önceki kapanışa göre mali endeks %1,46, hizmetler endeksi %1,32, teknoloji endeksi %0,80, ve sanayi endeksi %0,40 değer kazandı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 162,15 puan ve %1,49 kazançla 11.041,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 23'ü ise geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ve BİM Birleşik Mağazalar en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın ve Döviz Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat 18.30 itibarıyla 2.916 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre %1,4 düşüşle 3 milyon 356 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinin basit getirisi %36,22, bileşik getirisi ise %39,50 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,0196 lira, satışta 36,1639 lira olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2500 ve dolar/yen paritesi 153,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,5 azalışla 74,5 dolardan işlem görüyor.