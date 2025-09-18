BIST 100 Güne Yükselişle Başladı — Bankacılık ve Holding Pozitif

BIST 100 Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 artışla 11.229,25 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı seyreden piyasada endeks, günü yüzde 0,15 değer kaybederek 11.165,85 puandan kapatmıştı.

Açılış Verileri

Açılış itibarıyla BIST 100, önceki kapanışa göre 63,40 puan artışla 11.229,25 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.

Sektör Performansı

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 3,62 ile madencilik olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 1,20 ile turizm sektörü oldu.

Küresel Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve istihdama ilişkin risklere dikkat çeken açıklamaları sonrası karışık bir seyir gözleniyor.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Analistler bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeks verilerini takip edeceklerini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100'de 11.300 ve 11.400 puanın direnç; 11.100 ve 11.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu aktarılıyor.