BIST 100 günü %0,96 yükselişle 10.586,32 puandan kapattı

BIST 100, günü yüzde 0,96 artışla 10.586,32 puandan tamamladı. Altın, tahvil, döviz ve petrol piyasalarında öne çıkan veriler haberde.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 18:44
Piyasa Özeti

BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 10.445,80 puanı, en yüksek 10.590,63 puanı gördü ve günü önceki kapanışa göre %0,96 değer kazanarak 10.586,32 puandan tamamladı.

Endeks güne 10.549,88 puan ile, 63,79 puan ve %0,61 artışla başladı. Gün içinde 100,23 puanlık yükselişle kapanışa ulaşan BIST 100, kapanışta 10.586,32 puan seviyesindeydi.

Endeksler ve Hisseler

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 153,86 puan ve %1,34 artışla 11.645,52 puandan kapandı.

Sektör bazında, teknoloji endeksi %1,24, hizmetler endeksi %0,72, mali endeks %0,58 ve sanayi endeksi %0,14 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 35'i geriledi, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Akbank ve Sasa Polyester yer aldı.

Altın ve Tahvil Piyasası

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 642,7 dolar seviyesinde işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %0,3 artışla 4.909.999,5 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi %37,51, bileşik getirisi %41,02 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz ve Emtia

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,1725, satışta 41,3375 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,1632, satışta 41,3282 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar 1,1722, sterlin/dolar 1,3545 ve dolar/yen 147,401 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, %1,2 artışla 67,2 dolar seviyesinde işlem görüyor.

