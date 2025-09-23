BIST 100 İlk Yarıda %0,93 Düştü: 11.361,96 Puana Geriledi

BIST 100 İlk Yarısında Geriledi

Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,93 düşüşle 11.361,96 puan seviyesine geriledi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket ettikten sonra, saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 106,11 puan ve yüzde 0,93 azalış kaydetti.

Toplam işlem hacmi 69,2 milyar lira oldu. Sektör bazında bankacılık endeksi %1,46, holding endeksi %1,09 değer kaybetti.

Öne Çıkan Sektörler

Sektör endeksleri içinde en fazla yükselen %1,2 ile metal ana sanayi olurken, en çok düşen %3,45 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Makro ve Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen faiz indirimlerine ilişkin bazı banka üyelerinden gelen temkinli açıklamalar takip edildi. Bu gelişmelerle BIST 100, güne başladığı negatif seyrini ilk yarıda korudu.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, eylülde geçen aya göre 12,3 puan artarak 177,1 seviyesine çıktı.

Analist Görüşleri

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması, cari işlemler dengesi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek11.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.