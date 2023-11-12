Bitcoin sahalara geri döndü! Hızlı yükseliş sonrası uzmanından flaş uyarı geldi

Bitcoin yükselişi yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor! Uzmanlar yatırımcıları uyardı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KRİPTO PARA PİYASASINDA YAŞANAN HAREKETLİLİK

Kripto para yatırımcıları piyasada yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ederken Bitcoin Ekim ayı sonunda 28 bin dolar seviyelerinden 36 bin dolar seviyelerine yükseldi. Kısa süre içinde yüzde 30 oranında değer kazanan Bitcoin 35 bin dolar seviyelerinden işlem gördü ve ABD Merkez Bankası faiz kararları sonrasında Ethereum ve Bitcoin gibi ana kripto para birimleri toplam piyasa değeri 1.33 trilyon dolara kadar yükseliş gösterdi.





CoinTR CEO'su olarak görev yapan Ali Eşelioğlu yaşanan bu hareketliliklerin yatırımcıların risk algılarında değişimlere sebep olduğunu ve uzun vadeli olarak dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Uzman isim bu gibi süreçlerin yatırımcılar için fırsat olduğunu söylerken risk arayan yatırımcıların bu dönemlerde tercih ettiğini ve FED faiz kararlarını sabit tuttuktan sonra Bitcoin'in en yüksek seviyesine ulaştığını dile getirdi. Bitcoin yükselişiyle birlikte alt coin yükselişleri de devam ediyor. Piyasada belirsizlik yaşanması uzmanlar tarafından geleceği kritik olarak değerlendiriliyor. SEC ile ilgili uzmanların beklentileri, Bitcoin 40 bin doları geçtikten sonra gerçekleşeceği ve kritik dönemlerin geleceği iddia ediliyor.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.