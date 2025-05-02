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Bodrum, 'Explora I' Kruvaziyeri ile 590 Yolcu Ağırladı

Bodrum'a 'Explora I' kruvaziyeriyle gelen 590 yolcu, tarihi ve turistik alanları gezdi.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 13:37
Bodrum, 'Explora I' Kruvaziyeri ile 590 Yolcu Ağırladı

Bodrum'a Dev Kruvaziyer Girişi

Muğla'nın Bodrum ilçesi, 'Explora I' isimli dev kruvaziyeri ağırladı. Valletta bayraklı, 250 metrelik lüks yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çevirerek Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştı.

Yolcular ve Personel

Gemi, çoğunluğu Amerikalı 590 yolcu ve 634 personel ile göz doldurdu. Bu kullanıcılar gümrük işlemlerinin ardından Bodrum sokaklarını keşfe çıktı.

Gezi ve Aktivite Fırsatları

TURİSTLER, Paşatarlası sahili başta olmak üzere Kumbahçe, Kale Caddesi ve marinada gezerek, tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler. Bazı ziyaretçiler bisikletle şehir turu yaparken, diğerleri de tekne turlarına katılmayı tercih etti.

Kruvaziyerin Gelecek Rotası

Kruvaziyerin, gece saatlerinde demir alarak Samos Limanı

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi. Marmaris Limanı'nın...

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi. Marmaris Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren Valletta bayraklı 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi. Marmaris Limanı'nın...

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi. Marmaris Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren Valletta bayraklı 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

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