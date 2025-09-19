Bolat: 2025-2029 Kooperatifçilik Stratejisiyle Kooperatiflere Güven ve Destek Artacak

Ticaret Bakanı Bolat, "Türkiye Kooperatifler Buluşması"nda Stratejiyi Açıkladı

"2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı-Türkiye Kooperatifler Buluşması", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025-2029 Dönemi Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile kooperatifçiliğe verilen desteğin ve güvenin artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kooperatiflerin Yerel Kalkınmadaki Rolü

Bolat, kooperatiflerin insanları ortak bir paydada birleştirerek yerel kalkınmayı hedeflediğini ve faaliyet gösterdikleri çevrenin refahına büyük katkı sağladığını belirtti. Üreticiden tüketiciye aracısız ulaşımı sağlayan kooperatiflerin maliyetleri düşürdüğünü, alım gücünü yükselttiğini ve tasarruf sağladığını ifade etti.

Bu çerçevede kooperatif sayısının artırılmasının önemine dikkat çeken Bolat, Türkiye'de toplam 50 bin 78 kooperatif bulunduğunu ve bunların üye sayısının 4 milyon 662 bine ulaştığını aktardı. Kooperatiflerin 11 bin 818’inin Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda, 26 bin 152’sinin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, 12 bin 108’inin ise Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluk alanında faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Bolat, söz konusu kooperatiflerin tarımdan sanayiye, ulaşımdan enerjiye, el sanatlarından eğitime ve kadın girişimlerine kadar yaklaşık 40 türde faaliyet yürüttüğünü bildirdi.

2025-2029 Stratejisi ve Beklenen Etkiler

Bakan Bolat, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile birlikte hazırladıkları 2025-2029 Dönemi Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını belirterek, bu vizyon belgesiyle kooperatifçiliğe olan güveni ve destekleri artırmayı, daha verimli, sürdürülebilir, rekabetçi ve yenilikçi bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bolat, planın hayata geçmesiyle birlikte kooperatiflerin Türkiye'nin kalkınmasına, halkın refah ve alım gücünün artmasına ve rekabetçi, adil ve makul fiyatların olduğu piyasaların oluşmasına önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Ayrıca 2025 yılının BM tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edildiğini hatırlattı.

KOOP-DES ve Eğitim Çalışmaları

Ticaret Bakanı, kooperatiflere yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri ile mevzuat düzenlemelerine değindi. KOOP-DES Programı kapsamında bugüne kadar 772 kooperatifin 826 projesine hibe desteği sağlandığını aktardı. Desteklerin bu yılın başında 2-2,5 kat artırıldığını belirterek, böylece kooperatiflerin güçlendiğini ve yerel üretimin değer kazandığını söyledi.

Bolat, ayrıca ekim ayında düzenlenecek Uluslararası Kooperatifçilik Hukuku Sempozyumu'na dikkat çekti ve 2012'de başlayan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı döneminin başarıyla tamamlandığını hatırlattı.

Kooperatiflerde İhracat ve Esnaf Destekleri

Bakan, kooperatifçiliğin ihracat boyutuna ulaştığını belirterek, "2019'da ihracat yapan kooperatif sayısı sadece 2 bin 12'ydi ama bu rakam hızla artmakta ve geçen yıl 96,5 milyon dolarlık ihracata ulaştılar. Bu yıl ağustos sonu itibarıyla kooperatiflerimiz ihracatta 68 milyon doları aştılar" dedi.

Esnaf, sanatkar ve kefalet kooperatifleriyle ilgili olarak Bolat, 2002'de 402 olan kooperatif sayısının 1000'i aştığını, 1951-2002 döneminde esnafa yaklaşık 152 milyon lira finansman desteği sağlanmışken AK Parti hükümetleri döneminde 2002'den bu yana esnafa 674 milyar lira destek verildiğini, yaklaşık 5 milyona yakın kullandırma yapıldığını aktardı.

Sonuç

Bolat, kooperatiflerin dayanışma ruhunun temsilcisi olduğunu, insanı merkeze aldığını ve ekonomik kalkınmaya büyük destek sağladığını vurgulayarak, "Güçlü ekonomi yolunun yerel kalkınmadan geçtiğine inanan bir iktidarın mensuplarıyız. Kooperatifçilik kültürünün yaygınlaştırılması ve ekonomik hayattaki rollerinin güçlendirilmesi adına hem hükümetimiz hem Ticaret Bakanlığı olarak var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.