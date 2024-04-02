Bist 100
9.166,1 0%
DOLAR
32,23 0,14%
EURO
34,67 -0,04%
ALTIN
2.333,97 0,46%

Borçları bir günde sıfırlayan kredi! O bankada şart yok, kapısında kuyruk var

Borçlarınızdan bir günde tamamen kurtulabilirsiniz! Bu banka tek başvuruya ödeme yapıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 10:37
Borçları bir günde sıfırlayan kredi! O bankada şart yok, kapısında kuyruk var

Borçlarınızı tek el altında toplayabilirsiniz! Bu banka müşterilerine özel borç kapatma kredisi ödemesi yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ ÖDEMESİ YAPILIYOR

Son dönemlerde ekonomik anlamda sıkıntılar günden güne artarken vatandaşlar maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredili ürün ve kredi kartı kullanımlarını artırdı. Eğer sizin de birçok bankada krediniz ve borcunuz varsa ve tek el altında borçlarınızı toplamak istiyorsanız bu bankanın borç kapatma kredisine başvuru yapabilirsiniz. Banka müşterilerine QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası müşterilerine 6 ay vadeli faizsiz 20 bin TL kredi ya da avans ödemesi yapıyor.

borç kapatma kredisi ödemesi yapan bankalar

 Bankaların aylık taksit tutarları 3 bin 333 TL olarak hesaplanıyor. Enpara bankacılık uygulaması müşterilerine aylık 1.666.67 TL taksit tutarlı 6 ay vadeli faizsiz 10 bin TL kredi ödemesi yapıyor. Akbank yeni müşterilerine 30 bin TL 6 ay vadeli faizsiz kredi ödemesi yapıyor, aylık taksit tutarı 5 bin TL olarak hesaplanıyor. CepteTEB ise müşterilerine yüzde 4.09 faiz oranıyla Hoş Geldin Kredisi kapsamında aylık 2 bin 297 TL 3 kuruş taksit ödemesiyle kredi veriyor. 

İLGİLİ HABERLER

Bankada parası ve maaşı olan herkesi ilgilendiriyor! 2 gün kaldı, başlıyor

Bankada parası ve maaşı olan herkesi ilgilendiriyor! 2 gün kaldı, başlıyor

Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! 1 Nisan'da başlıyor!

Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! 1 Nisan'da başlıyor!

Nisan ayında hayatının aşkını bulacak 3 burç! 1-25 Nisan tariflerine dikkat

Nisan ayında hayatının aşkını bulacak 3 burç! 1-25 Nisan tariflerine dikkat

THY 30 yaş altı yeni personellerini arıyor! En az lisans mezunlarına yüksek maaş fırsatı

THY 30 yaş altı yeni personellerini arıyor! En az lisans mezunlarına yüksek maaş fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
3
Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek
4
4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak
5
Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası
6
Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı
7
Karnesini getirene 10.200 TL devlet hediyesi! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek

Bacaklarına kramp girenler hemen deniyor! Yoğurtla yenirse vücudu magnezyuma doyuruyor

O emekli bugün koştur koştur bankaya gitsin! IBAN'a bakan yaşayacak

Bankada parası ve maaşı olan herkesi ilgilendiriyor! 2 gün kaldı, başlıyor

Renault gemileri yaktı, fiyatı düşürdü! Tam 189 bin TL'lik indirimi müjdeledi

TEB Nisan'da da bir adım önde! Tek SMS'ye 1150 TL ödüyor

Nisan ayında hayatının aşkını bulacak 3 burç! 1-25 Nisan tariflerine dikkat

Memur ve emekliyi kahredecek gelişme! Tam bayram öncesi cepler boş kalacak

Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! 1 Nisan'da başlıyor!

Ayçiçek yağında damping yapıldı! 48 TL'ye düşünce giden üçer beşer alıyor

Borçları bir günde sıfırlayan kredi! O bankada şart yok, kapısında kuyruk var

THY 30 yaş altı yeni personellerini arıyor! En az lisans mezunlarına yüksek maaş fırsatı

O kişiler saat 05.00-10.00 arası dışarı çıkmasın! Acil uyarı yapıldı