Borçları bir günde sıfırlayan kredi! O bankada şart yok, kapısında kuyruk var

Borçlarınızı tek el altında toplayabilirsiniz! Bu banka müşterilerine özel borç kapatma kredisi ödemesi yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ ÖDEMESİ YAPILIYOR

Son dönemlerde ekonomik anlamda sıkıntılar günden güne artarken vatandaşlar maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredili ürün ve kredi kartı kullanımlarını artırdı. Eğer sizin de birçok bankada krediniz ve borcunuz varsa ve tek el altında borçlarınızı toplamak istiyorsanız bu bankanın borç kapatma kredisine başvuru yapabilirsiniz. Banka müşterilerine QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası müşterilerine 6 ay vadeli faizsiz 20 bin TL kredi ya da avans ödemesi yapıyor.





Bankaların aylık taksit tutarları 3 bin 333 TL olarak hesaplanıyor. Enpara bankacılık uygulaması müşterilerine aylık 1.666.67 TL taksit tutarlı 6 ay vadeli faizsiz 10 bin TL kredi ödemesi yapıyor. Akbank yeni müşterilerine 30 bin TL 6 ay vadeli faizsiz kredi ödemesi yapıyor, aylık taksit tutarı 5 bin TL olarak hesaplanıyor. CepteTEB ise müşterilerine yüzde 4.09 faiz oranıyla Hoş Geldin Kredisi kapsamında aylık 2 bin 297 TL 3 kuruş taksit ödemesiyle kredi veriyor.