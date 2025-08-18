DOLAR
Borsa İstanbul: BIST 100 Haftaya yüzde 0,37 Artışla 10.911,28'den Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100, haftaya yüzde 0,37 yükselişle 10.911,28 puandan başladı; dirençler 11.000-11.100, destekler 10.800-10.700 seviyelerinde.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:00
Borsa İstanbul'da BIST 100 Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,37 yükselişle 10.911,28 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazanarak 10.870,57 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,71 puan ve yüzde 0,37 artışla 10.911,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 0,83 ile turizm oldu.

Piyasa Görünümü

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed)'ın faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik adımların etkisiyle pozitif bir seyir izlerken, bu eğilim yurt içi piyasalara da yansıdı.

Gün İçinde Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

