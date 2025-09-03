DOLAR
Borsa İstanbul'da Açığa Satışta 'Yukarı Adım' Kuralı Seans Sonuna Kadar

BISTECH duyurusuna göre, BIST 100'deki yüzde 2 değişim nedeniyle pay piyasasında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:19
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayımlandı. Duyuruya göre, pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır.

Gerekçe ve duyuru

Haberde yer alan ifadelere göre IST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildi. Duyuruda konuyla ilgili şu açıklama yer aldı:

"Saat 10.01.56 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır."

Kapsam

Duyuruda, uygulamanın hangi işlem sıralarını kapsadığına ilişkin ifadenin açıkça yer aldığı belirtildi. Uygulama duyuruda bildirilen esaslar çerçevesinde seans sonuna kadar devam edecek.

