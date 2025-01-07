Borsa İstanbul'da Atlas Portföy Yönetimi'nin Girişim Sermayesi Fonu İşlem Görmeye Başladı

Borsa İstanbul'da Gong Töreni

Borsa İstanbul'da düzenlenen özel bir gong töreni ile Atlas Portföy Yönetimi AŞ Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, "ATPAY" koduyla Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem görmeye başladı. Törene katılan önemli isimler arasında Avrupa Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, Aynus Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş, Atlas Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altınbaş ve Genel Müdür Elif Pehlivanlı yer aldı.

Telli: Girişim Ekosistemine Katkı Sağlıyoruz

Törende konuşan Telli, Avrupa Yatırım Holding'in sermaye piyasalarındaki 10 yıllık deneyimini aktararak, şirketin borçluluk oranlarını artırmadan ve bedelli sermaye artırımı yapmadan büyüdüğünü vurguladı. Telli, "Bugün, Avrupa Yatırım Holding olarak hem sermaye piyasalarının gelişimine hem de girişim ekosistemine bir tuğla daha koymaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Altınbaş: Girişimcilik İçin Finansman Araçları Önemli

Aynus Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş ise, "Ülkemizin genç ve dinamik nüfusunun girişimci ruhunu canlandırmada önemli katkılarda bulunuyoruz. Girişim ekosistemindeki finansman araçlarını çeşitlendirmek büyük önem taşıyor." diyerek, girişim sermayesi fonlarının alternatif bir fonlama aracı olarak önemine değindi.

Pehlivanlı: GSYF'ler Ekonomik Büyümeyi Destekliyor

Atlas Portföy Genel Müdürü Elif Pehlivanlı, Borsa İstanbul'un Girişim Sermayesi Pazarı'nın sunduğu fırsatları vurgulayarak, "GSYF'ler, yenilikçi fikirlere destek vererek ekonomik büyümeye katkı sağlıyor. Bu fonların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için Girişim Sermayesi Pazarı önemli bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Fon Hakkında Bilgiler

Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun toplam büyüklüğü, lider yatırımcısı Avrupa Yatırım Holding'in kaynak taahhüdü ve diğer yatırımcıların katkıları ile 200 milyon liraya yaklaşmaktadır. Fon, 2024 yılı son çeyreğinde iki büyük yatırıma imza atmayı planlıyor: biri çocukların bilişsel becerilerini geliştiren yenilikçi bir eğitim ve yazılım girişimi, diğeri ise global büyüme potansiyeli taşıyan bir etkinlik organizasyonu ve prodüksiyon şirketi.

Fon, sadece yenilikçi girişimlere değil, aynı zamanda geleneksel sektörlerde sürdürülebilir iş modellerine sahip şirketlere de yatırım yaparak değer yaratmaya devam edecek.

Avrupa Yatırım Holding'in lider yatırımcısı olduğu ve Atlas Portföy Yönetimi tarafından kurulan Atlas Portföy Yönetimi AŞ Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu , "ATPAY" koduyla Borsa İstanbul Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem görmeye başladı.