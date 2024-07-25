Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 değer kaybıyla tamamladı. Bankacılık sektörü en fazla etkilenen grup oldu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 18:23
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da Düşüş Eğilimi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi hafta sonunu yüzde 1,09 değer kaybıyla 10.871,48 puandan kapattı. Önceki kapanışa göre 120,09 puanlık bir azalma yaşanırken, toplam işlem hacmi de 97,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel Performans

İşlem gören sektör endeksleri arasında bankacılık endeksi yüzde 2,39 değer kaybı yaşarken, holding endeksi de yüzde 0,80 düştü. En çok kazandıran sektör ise yüzde 0,70 ile inşaat olarak kaydedildi.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Analistler, küresel pay piyasalarında, özellikle ABD'de süregelen bilanço sezonunda büyük teknoloji firmalarının finansal sonuçlarının beklentileri karşılamaması nedeniyle yaşanan satışların, ardından gelen güçlü büyüme verisi ile hız kestiğini belirtti.

Gelecek Gündem

Yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri takip edilecekken, yurt dışında ise ABD'deki kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi önemli veriler arasında yer alacak. Teknik analizler, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 puanın ise direnç seviyesi olduğunu gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!