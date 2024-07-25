Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da Düşüş Eğilimi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi hafta sonunu yüzde 1,09 değer kaybıyla 10.871,48 puandan kapattı. Önceki kapanışa göre 120,09 puanlık bir azalma yaşanırken, toplam işlem hacmi de 97,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel Performans

İşlem gören sektör endeksleri arasında bankacılık endeksi yüzde 2,39 değer kaybı yaşarken, holding endeksi de yüzde 0,80 düştü. En çok kazandıran sektör ise yüzde 0,70 ile inşaat olarak kaydedildi.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Analistler, küresel pay piyasalarında, özellikle ABD'de süregelen bilanço sezonunda büyük teknoloji firmalarının finansal sonuçlarının beklentileri karşılamaması nedeniyle yaşanan satışların, ardından gelen güçlü büyüme verisi ile hız kestiğini belirtti.

Gelecek Gündem

Yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri takip edilecekken, yurt dışında ise ABD'deki kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi önemli veriler arasında yer alacak. Teknik analizler, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 puanın ise direnç seviyesi olduğunu gösteriyor.