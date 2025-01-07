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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 düşerek 9.972,03 puandan tamamladı. Bankacılık sektörü en büyük kaybı yaşadı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 18:34
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

Borsa İstanbul'da Düşüş Yaşandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,13 değer kaybıyla 9.972,03 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 113,48 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi ise 94,5 milyar lira olarak belirlendi.

Sektör Performansı

Günü kayıpla kapatan sektör endeksleri arasında bankacılık sektörü %2,06; holding sektörü ise %0,74 değer kaybetti. En çok kazandıran sektör ise %1,76 ile spor oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara dair endişeler devam ediyor. Bu çerçevede bugün açıklanan verilere göre ABD'de Aralık ayına ait ISM hizmet sektörü Satin Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), bir önceki aya göre 2 puan artarak 54,1 seviyesine yükseldi. Bu gelişme, piyasalarda belirli satış baskısının artmasına neden oldu.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, açıklanan verilere bağlı olarak ABD Merkez Bankası'nın bu ay politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi. Yarın, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ve diğer ekonomik veriler takip edilecek.

BIST 100 endeksi için teknik analiz yapan uzmanlar, 9.900 ve 9.800 puanlarının destek; 10.200 ve 10.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtmekte.

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