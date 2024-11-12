Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonunu 9.226,86'dan Kapatıyor

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Değerleri

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 9.190,16, en yüksek 9.288,83 puanı görerek günü 9.226,86 puandan kapattı. Önceki kapanışa göre %0,54 değer kaybeden endeks, güne de 22,83 puan ve %0,25 düşüşle başlamıştı.

Gün sonunda, mali endeks %0,01 değer kazanırken, hizmetler endeksi %0,89, sanayi endeksi %0,99 ve teknoloji endeksi %1,43 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 64,71 puan ve %0,63 kayıpla 10.196,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaparken, 69'u geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Katılımevim yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası Verileri

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat 18.30 itibarıyla 2.608 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %1,1 azalarak 3 milyon 10 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinin basit getirisi %39,14, bileşik getirisi ise %42,97 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,2888 lira, satışta 34,4262 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 34,2629 lira, satışta 34,4002 lira olmuştu.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0610, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 154,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, %0,5 artışla 72,3 dolardan işlem görüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.