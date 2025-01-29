Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kaybederek, 10.076,99 puan ile kapandı. Önceki kapanışa göre 44,78 puan azalma görüldü ve toplam işlem hacmi 102,1 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Endeksleri Arasındaki Düşüşler

Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi ise yüzde 1,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,34 ile ticaret olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,37 ile madencilik sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Belirsizlikler Devam Ediyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar, fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Gözler, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

ABD'nin ticaretle ilgili atacağı adımların, enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği endişeleri yatırımcıları kaygılandırmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Fed'in bugünkü toplantısında politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Para Piyasalarındaki Beklentiler

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 3 faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının gelecek dönem para politikalarına dair ipuçları verebileceğini belirtiyor.

Bugün İzlenecek Veriler

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve ekonomik güven endeksinin yanı sıra, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını, ABD'de ise Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme verilerini takip edeceklerini bildirdi.

ABD kaynaklı tarifelere ilişkin belirsizliklerin etkisiyle ECB'nin bu yıl faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. ECB'nin yarınki toplantısında 25 baz puanlık bir indirim yapması kesin gözüyle bakılıyor. Bu adımın, bölgede artan resesyon endişelerini azaltmaya yönelik bir çaba olduğu ifade ediliyor.

BIST 100 Endeksi Teknik Analiz

Teknik açıdan BIST 100 endeksi'nde 9.900 ve 10.000 seviyeleri destek, 10.200 ve 10.250 puan ise direnç seviyeleri olarak nitelendiriliyor.