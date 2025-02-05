Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kaybederek 9.769,2 puana indi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,91 puan ve yüzde 0,39 azalış kaydeden endeks, düşüş eğiliminde hareket etmeye devam ediyor.

Toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira olarak belirlendi. Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holdinmg endeksi ise yüzde 0,24 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran ise yüzde 0,72 ile ticaret olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 2,25 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin haber akışları piyasa fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ederken, küresel piyasalarda yoğun bir veri gündemi öncesinde karışık bir seyir izleniyor. Analistler, öğleden sonra yurt içindeki veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin izleneceğini bildirdi.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.700 puanın destek, 9.800 ve 9.850 seviyesinin ise direnç konumunda olduğu belirtiliyor.