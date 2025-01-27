Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kaybederek 10.032,63 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 72,22 puan azalışla bu seviyeye ulaştı. İşlem hacmi ise 44,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Gelişmeler

Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi ise yüzde 1,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,45 ile spor olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,80 ile madencilik sektörü oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalar, Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü yeni yapay zeka modelinin teknoloji şirketlerinde değer kaybı yaratabileceği yönündeki sinyallerle negatif bir seyir izliyor.

Borsa Gündemi

Analistler, yurt içinde günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ise ABD’de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini vurguladı. Teknik analizlere göre BIST 100 endeksi için destek seviyeleri 10.000 ve 9.900 puan, direnç seviyeleri ise 10.100 ve 10.150 puan olarak belirlendi.