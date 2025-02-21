Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yatay Seyir İzledi

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,03 artarak 9.809,98 puana ulaşırken, işlem hacmi 36,3 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 13:15
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yatay Seyir İzledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yatay Seyir İzledi

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kazanarak 9.809,98 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,47 puan artış gösteren endeksin toplam işlem hacmi ise 36,3 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi sabit kalırken, holding endeksi %0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanan, %4,95 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybeden ise %1,87 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikaları dolayısıyla enflasyonist baskıların artabileceği yönündeki endişelerle karışık bir seyir gözlemleniyor. Analistler, öğleden sonra yurt içinde sakin bir veri gündemi beklerken, yurt dışında dünyadaki imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.750 ve 9.650 puanın ise destek konumunda olduğunu vurguluyorlar.

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