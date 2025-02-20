Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Güne Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.764,55 puandan başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 0,88 puan ve yüzde 0,01 artış gösterdi.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi, %0,36 değer kazanarak dikkat çekti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise %0,57 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu. En fazla kaybettiren sektör ise %1,52 ile ticaret olarak kaydedildi.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,55 değer kaybıyla 9.763,67 puandan tamamlamıştı. Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelendirme tehditleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) ile ilgili belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir gözlemleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistikleri ile birlikte yurt dışında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve öncü endeks dahil olmak üzere yoğun bir veri gündemi olduğunu belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın ise destek konumunda olduğu ifade edildi.