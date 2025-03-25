Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi: İlk Yarıda %5,29 Arttı

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %5,29 artışla 9.793,43 puana yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:20
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi: İlk Yarıda %5,29 Arttı

Borsa İstanbul, ilk yarıyı yükselişle kapatarak yatırımcılara umut verdi. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %5,29 değer kazanarak 9.793,43 puana ulaştı.

Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 492,39 puan artış yaşanan endekste, toplam işlem hacmi 84,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %6,81, holding endeksi ise %4,33 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tamamının kazançla kapandığı günde, en çok yükselişi ticaret endeksi gösterdi ve bu alanda %8,11 değer kazandı.

Küresel piyasalarda ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları, piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Yurt içinde ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanıdığını bildirdi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurtdışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirttiler. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.850 ve 9.950 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ettiler.

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