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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.800,66 puana çıkarak yüzde 0,27 değer kazandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:14
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kazanarak 9.800,66 puana yükseldi. İlk yarıda gösterdiği yükselişle yatırımcıların yüzünü güldüren endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,26 puan artış gösterdi.

Gün içinde toplam işlem hacmi ise 40,4 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 1,81, holding endeksi ise yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise, yüzde 3,57 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en çok kaybeden sektör ise yüzde 1,69 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi haberlerinin, risk iştahını olumsuz etkilediği gözlemleniyor. Bunun sonucunda, piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde belirli verilerin izleneceğini ifade etti. Reel efektif döviz kuru, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri gibi unsurların yanı sıra yurt dışında ABD’de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceği bildirildi. Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyesinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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