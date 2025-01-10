Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Yükselişle Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,13 yükselişle 10.013,36 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 12,64 puan ve %0,13 artış gösterdi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %0,08, holding endeksi ise %0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %0,65 ile spor iken, en fazla kaybettiren %0,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki Kapanışta Değer Kazancı

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini %1,11 değer kazanarak 10.000,72 puandan kapattı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin alacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor. Gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu belirttiler.