Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 4,48 Artışla Günü Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %4,48 değer kazanarak 9.715,58 puan ile tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 416,22 puan artış gösterirken, toplam işlem hacmi de 175,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi %5,31 değer kazanırken, holding endeksi %4,57 artış sağladı. Tüm sektör endekslerinin yükseliş gösterdiği günde, en fazla kazandıran sektör %7,80 ile ticaret sektörü oldu.

Diğer yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanınmasına karar verdi. Bu durumda geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmeyeceği belirtildi.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları, piyasalarda belirsizlik oluşturmaya devam ediyor. Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin yanı sıra, yurt dışında İngiltere'de enflasyon verileri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi'nde 9.850 ve 9.950 puan seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade edildi.