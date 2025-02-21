Borsa İstanbul'da Bulls GSYO Halka Arzı Gerçekleşti

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Borsa İstanbul'da 'BULGS' koduyla işlem görmeye başladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 13:51
Borsa İstanbul'da Bulls GSYO Halka Arzı Gerçekleşti

Borsa İstanbul'da Bulls GSYO Gong Töreni Düzenlendi

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO), Borsa İstanbul’da 'BULGS' kodu ile işlem görmeye başladı. 14-17 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz, toplam 883 milyon 50 bin TL’lik bir büyüklüğe ulaştı ve şirket sermayesinin yüzde 27,05’ine karşılık gelen paylar yatırımcılarla buluştu.

Törene Katılan İsimler

Düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Genel Müdür Ersoy Çoban ve çeşitli üst düzey yetkililer katıldı. Etkinlikte konuşan Ergun, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının sermaye piyasaları için ne denli önemli olduğunu vurguladı.

Korkmaz Ergun'dan Açıklamalar

Ergun, konuşmasında, "Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, gelecek vadeden şirketlerin hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayarak, sermaye piyasalarımızın gelişmesinde önemli bir rol üstlenmektedir," diyerek Bulls Girişim’in yenilikçi ve büyüme potansiyeline sahip girişimlere yatırım yapma misyonuna dikkat çekti.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, halka arzın kendileri için yeni bir dönem açtığını ve yatırımcıların gösterdiği yoğun ilginin ortaklık yapısını zenginleştirdiğini belirtti. Akkaya, "Artık sermaye piyasalarının gücünü arkamıza alarak sektördeki fırsatları değerlendirme zamanı," şeklinde ifadelerde bulundu.

Yatırım Stratejileri

Akkaya, halka arzdan sağlanan gelirin büyük bölümünü yeni yatırımlara yönlendireceklerini açıkladı. Ayrıca, bu gelirin yüzde 40'ının savunma sanayisine aktarılacağını ve bunun yerli teknoloji geliştirme açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, yatırımlarının çeşitliliğine de değinen Akkaya, finansal teknolojiler ve enerji sektörüne yönelik planlarının olduğunu belirtti.

Başarılı Halka Arz Süreci

Konsorsiyum lideri Mahir Can Ereren de, halka arz sürecinin 171 bin 190 yatırımcıya dağıtım yapılarak başarıyla tamamlandığını duyurdu. Ereren, Bulls GSYO'nun gelecekte yapacağı yatırımlarla başarılarına devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

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