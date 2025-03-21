Borsa İstanbul'da Devre Kesici Uygulandı: İşlemler Geçici Olarak Durduruldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki düşüş nedeniyle devre kesici devreye girdi ve işlemler durduruldu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:57
Borsa İstanbul'da Devre Kesici Uygulandı: İşlemler Geçici Olarak Durduruldu

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların %5'i aşması ile birlikte Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin etkinleştirildiğini duyurdu. Bu durum, pay piyasasındaki tüm işlemlerin geçici olarak durdurulmasına yol açtı.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sisteminin devreye girmesiyle ilgili detaylar, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşıldı. Açıklamada, "Saat 10:52:12 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur," ifadesine yer verildi.

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