Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi 9.626,56 Puanla Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybederek 9.626,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 97,94 puan azalış gösterirken, toplam işlem hacmi 66,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi ise yüzde 1,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,44 ile sigorta olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,97 ile spor sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışı öne çıkarken, hafta boyunca tatil nedeniyle piyasaların sığ kalacağı öngörülüyor. Yurt içinde ise bu hafta gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, ancak yurt dışında Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, inşaat izinleri ve Richmond Fed imalat aktivite endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.