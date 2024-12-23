DOLAR
35,2 -0,01%
EURO
36,69 -0,09%
ALTIN
2.956,6 0,39%
BITCOIN
3.275.323,07 2,59%

Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi 9.626,56 Puanla Kapatıldı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybıyla 9.626,56 puanda tamamladı. Bankacılık ve holding endekslerinde düşüş dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 18:20
Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi 9.626,56 Puanla Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybederek 9.626,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 97,94 puan azalış gösterirken, toplam işlem hacmi 66,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi ise yüzde 1,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,44 ile sigorta olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,97 ile spor sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışı öne çıkarken, hafta boyunca tatil nedeniyle piyasaların sığ kalacağı öngörülüyor. Yurt içinde ise bu hafta gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, ancak yurt dışında Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, inşaat izinleri ve Richmond Fed imalat aktivite endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brent Petrolün Varil Fiyatı 72,88 Dolar: Piyasa Trendleri ve Etkileyen Faktörler
2
Gıda Güvenliği Uyarısı: Taklit ve Tağşişte Son Durum
3
ABD'de Kasım Ayında Dayanıklı Mal Siparişleri Yüzde 1,1 Düştü
4
ABD'de Kasım Ayında Yeni Konut Satışları Yüzde 5,9 Arttı
5
Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi 9.626,56 Puanla Kapatıldı
6
Audi Brüksel Fabrikası Çalışanlarından Protesto Gösterisi
7
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Verileri: Dolar ve Avro Fiyatları, BIST 100 Endeksi

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!