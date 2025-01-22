Borsa İstanbul'da Gün Başlarken Yükseliş Yaşandı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 artışla 10.014,24 puan seviyesinden başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,69 puan ve yüzde 0,15 yükseliş gösterdi.

Sektör Endekslerinde Değişimler

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 0,10 arttı. Bu sabah en çok kazandıran sektör endeksi yüzde 0,34 ile tekstil deri olurken, en fazla kaybettiren sektör ise yüzde 0,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün Satış Ağırlıklı Seyir İzlenmişti

Dün, borsa satış ağırlıklı bir seyir izleyerek, BIST 100 endeksini yüzde 0,30 değer kaybı ile 9.999,55 puan seviyesinde kapattı.

Küresel Risk Algısı Etkili Oluyor

Küresel piyasalarda, ABD başkanının ticari tarifeleri ile ilgili belirsizlikler risk algısını artırarak karışık bir seyir yaratmakta. Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin sakin geçmesini ve yurt dışında Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasını takip edileceğini belirtiyorlar.

Teknik Analiz Beklentileri

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için kritik seviyeler öne çıkıyor. 10.100 ve 10.150 seviyeleri direnç, 10.000 ve 9.900 puanlar ise destek konumunda değerlendiriliyor.