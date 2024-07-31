Borsa İstanbul'da Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da Düşüş Eğilimi

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 azalışla 10.658,11 puandan başladı. Açılışta, önceki kapanışa göre 33,57 puan ve yüzde 0,31 gerileyen BIST 100, yatırımcılar arasında endişeye neden oldu.

Sektör Performansı Karşılaştırması

Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi ise yüzde 0,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,35 ile inşaat sektörü olurken, en çok kaybeden sektör ise yüzde 0,99 ile turizm oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul, önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 10.691,68 puandan günü tamamladı. Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlemekte. Özellikle, Japonya Merkez Bankası'nın faizi %0,25 artırması piyasalarda sürpriz yarattı.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, ABD'de Fed'in faiz kararı ve açıklanacak makroekonomik verilerle birlikte önümüzdeki günlerde piyasalarda dalgalanma beklediklerini belirtiyor. Fed'in bu toplantıda faizleri %5,25 - %5,50 aralığında sabit tutması bekleniyor. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak açıklamalardan gelecek dönem için ipuçları alınması umuluyor.

Piyasa İhtimalleri ve Teknik Göstergeler

Para piyasalarında fiyatlamalar, Fed'in yılın geri kalanında üç kez faiz indirimine gidebileceği yönünde işaretler veriyor. Cuma günü açıklanacak istihdam raporu ise, bankanın faiz indirimine olan soru işaretlerini azaltabilir.

Hareketli Bir Gündem

Bugün, yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı gibi önemli verilerin takip edileceği belirtildi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puan destek, 10.800 puan ise direnç konumunda değerlendiriliyor.