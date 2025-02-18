Borsa İstanbul'da Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.829,94 Puan

BIST 100 Endeksi Açılışta Düşüş Gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 düşüşle 9.829,94 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,55 puan ve yüzde 0,07 azalış gösterdi.

Sektör Endeksleri Farklı Yönlerde Seyrediyor

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazanım sağlayan, yüzde 0,20 ile orman kağıt basım olurken, en çok kaybı yüzde 0,89 ile spor endeksi yaşadı.

Geçtiğimiz Gün Düşüşle Kapatmıştı

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybıyla 9.836,49 puandan tamamladı.

Küresel Gelişmeler Yatırımcıların Odağında

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine dair haber akışı yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları sonrası, ülkenin önemli ticaret ortakları, olası senaryolar için hazırlık yapmayı sürdürmektedir.

Bugün İzlenecek Veriler

Analistler, bugünkü Türkiye'nin konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verileri ile birlikte, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmasını, İngiltere'deki işsizlik oranını, Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi'ni takip edeceklerini belirtti. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanların direnç konumunda olduğu kaydedildi.