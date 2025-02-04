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Borsa İstanbul'da Seranit Gongu Çaldı: İnovasyon ve Büyüme Vurgusu

Granit seramik üreticisi Seranit, Borsa İstanbul'da halka arz edildi. Yatırımcı ilgisi büyük, şirketin büyüme hedefleri güçlü.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:25
Borsa İstanbul'da Seranit Gongu Çaldı: İnovasyon ve Büyüme Vurgusu

Borsa İstanbul'da Seranit Gongu Çaldı

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, düzenlenen gong töreninde Seranit’in borsa hayatına başladığını duyurdu. Granit seramik ve teknik porselen üreticisi Seranit, talep toplama sürecinde 153 bin 55 yatırımcı tarafından büyük ilgi gördü.

Halka Arzda Yüksek Talep

Seranit’in halka arzı, 27-29 Ocak tarihlerinde Halk Yatırım liderliğinde 38 aracılık kurumunun katıldığı bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirildi. Toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 356 milyon lira olarak gerçekleşti. Şirketin hisse fiyatı 12,00 TL olarak belirlendi. Halka arzda ek satış yapılmadan, 113 milyon lira nominal değere ulaşan talep toplandı.

Yatırımcı Dağılımı

Halka arz edilen payların %35,90'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, %37,64'ü yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara ve %26,47'si kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Şirketin sermayesi halka arz sonrası 300 milyon liradan 413 milyon liraya yükseldi. Tamamlanan talep sürecinin %27,36’sı halka arz edildi.

Kurumsallaşma ve Büyüme Vurgusu

Törende konuşan Korkmaz Ergun, “Seranit, yapı ve dekorasyon alanında uzun yıllara dayanan değerli bir tecrübeye sahip. Tasarım odaklı olması ve yenilikçi yaklaşımı ile sektörde önemli bir yer edinmiştir.” açıklamasında bulundu. Ergun, uluslararası pazarda büyümeye devam eden Seranit’in borsa işlemine başlamasının, şirketin kurumsallaşma ve marka değerinin artırılmasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Seranit Genel Müdürü'nden Açıklama

Seranit Genel Müdürü Fatih Kıvanç ise, “Halka arz sürecinde yatırımcılardan gördüğümüz büyük ilgi bizleri gururlandırdı. Bu süreç, şirketimizin sektördeki konumunu bir kez daha kanıtladı.” dedi. Kıvanç, halka arz gelirlerinin, sürdürülebilir başarı sağlamak ve şirketin büyüme stratejilerini desteklemek için en verimli şekilde değerlendirileceğini ifade etti. İnovatif üretim teknolojileri ve sürdürülebilirlik odaklı projeler ile büyümeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Granit seramik ve teknik porselen üreticisi Seranit, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle...

Granit seramik ve teknik porselen üreticisi Seranit, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle işlem görmeye başladı.

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