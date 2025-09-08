Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 10.568,33'te

BIST 100, açılışta yüzde 1,50 düşüşle 10.568,33 puana indi; OVP ile büyüme ve enflasyon hedefleri de açıklandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:01
BIST 100 endeksi, güne %1,50 azalışla 10.568,33 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,92 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,16 puan ve %1,50 azalışla 10.568,33 puana indi. Bankacılık endeksi %1,99, holding endeksi %1,79 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran %2,30 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren %2,57 ile turizm oldu.

OVP ve Makro Hedefler

Orta Vadeli Program (OVP)'nin onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme gerçekleşme tahmini bu yıl için %3,3 olarak açıklandı. Ekonominin 2026'da %3,8, 2027'de %4,3, 2028'de ise %5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda %28,5 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olarak belirlendi.

Piyasada Takip Edilecek Gelişmeler ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarının, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek; 10.600 ve 10.700 puan ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.

