Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 %0,53 Artışla 9.079,84 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,53 yükselişle 9.079,84 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,02 puan artarak %0,53'lük bir değer kazancı sağladı.

Bankacılık endeksi %0,80, holding endeksi ise %0,47 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yukarı yönlü bir seyir izlerken, en çok kazandıran sektör %3,62 ile madencilik oldu.

Öte yandan, dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2,18 değer kaybederek 9.031,82 puandan kapatmıştı. Küresel piyasalarda çip üreticisi Nvidia'nın mali sonuçları ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle karışık bir seyir gözlemleniyor.

Yurt içinde gözler şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında TCMB'nin politika faizini %50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ayrıca, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması %49,10 olarak belirlendi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.150 ve 9.300 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.