Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.879,47'ye Taştı

BIST 100, güne yüzde 0,47 artışla 10.879,47 puandan başladı; analistler 10.900/11.000 direncini, 10.800/10.700 desteğini izliyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:01
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 yükselişle 10.879,47 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kazanarak 10.828,93 puandan tamamladı.

Piyasa Açılışı ve Sektörler

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,54 puan ve yüzde 0,47 artışla 10.879,47 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi ise yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,26 ile finansal kiralama faktoring olurken, tek kaybettiren yüzde 0,76 ile turizm sektörü oldu.

Küresel Gelişmeler ve Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin, ABD Merkez Bankası (Fed)'ın yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla gevşeyebileceği ihtimalini güçlendirmesiyle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin; yurt dışında ise Avro Bölgesi GSYH, ABD tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun bir veri akışının izleneceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.

