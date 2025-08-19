DOLAR
40,85 -0,01%
EURO
47,79 -0,08%
ALTIN
4.389,65 -0,21%
BITCOIN
4.684.661,01 1,38%

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.960,78'de

BIST 100 endeksi güne %0,28 artışla 10.960,78 puandan başladı; bankacılık ve holding endeksleri yükseldi, menkul kıymet yatırım ortaklıkları öne çıktı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:00
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.960,78'de

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Açılış Verileri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,28 yükselişle 10.960,78 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen piyasada BIST 100 endeksi, günü %0,54 değer kazanarak 10.929,77 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,02 puan artış gösterdi. Bankacılık endeksi %0,35, holding endeksi %0,27 yükseldi.

Sektör Performansı ve Küresel Gelişmeler

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %2,78 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en fazla kaybettiren %0,32 ile elektrik sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşme sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı belirsizlikler etkili olurken, piyasalarda karışık bir görünüm hakim.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, yurt içinde bugün ikinci çeyrek işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin takip edileceğini; yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ile ABD konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin izleneceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu vurguluyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜİK: Nisan-Haziran Döneminde İşsizlik Oranı %8,6'ya Yükseldi
2
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.960,78'de
3
Matriks: İlk Yarı Hasılatı 536 milyon 468 bin 364 lira, Net Kâr 68 milyon 130 bin 602 lira
4
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Rusya-Ukrayna, Çin-Hindistan ve Merkez Bankaları
5
Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 131 bin 686 megavatsaat, tüketim 1 milyon 113 bin 940 megavatsaat
6
PTT kurban bayramı yardımını başlattı! Kimlikle başvuruya 8.895 TL destek
7
VİOP: BIST 30 Ağustos Kontratı Güne Yatay Başladı

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme