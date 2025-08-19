Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.960,78'de

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Açılış Verileri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,28 yükselişle 10.960,78 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen piyasada BIST 100 endeksi, günü %0,54 değer kazanarak 10.929,77 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,02 puan artış gösterdi. Bankacılık endeksi %0,35, holding endeksi %0,27 yükseldi.

Sektör Performansı ve Küresel Gelişmeler

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %2,78 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en fazla kaybettiren %0,32 ile elektrik sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşme sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı belirsizlikler etkili olurken, piyasalarda karışık bir görünüm hakim.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, yurt içinde bugün ikinci çeyrek işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin takip edileceğini; yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ile ABD konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin izleneceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu vurguluyor.