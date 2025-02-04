Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.818,19 Puanı Gördü

Borsa İstanbul'da Güne Yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 yükselişle 9.818,19 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,79 puan ve yüzde 0,45 artış kaydederek 9.818,19 puana ulaştı.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi ise yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,85 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren %0,53 ile sigorta oldu.

Önceki Kapanış ve Küresel Gelişmeler

Dün yurt içinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini %2,30 değer kaybıyla 9.774,40 puandan kapatmıştı. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi haberleri sonrası risk iştahında karışık bir seyir gözlemleniyor.

Bugünün Verileri ve Teknik Analiz

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyesinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.