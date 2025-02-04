DOLAR
36,01 -0,1%
EURO
37,14 -0,22%
ALTIN
3.257,23 -0,05%
BITCOIN
3.579.397,44 1,87%

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.818,19 Puanı Gördü

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksi güne %0,45 artışla 9.818,19 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:02
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.818,19 Puanı Gördü

Borsa İstanbul'da Güne Yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 yükselişle 9.818,19 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,79 puan ve yüzde 0,45 artış kaydederek 9.818,19 puana ulaştı.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi ise yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,85 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren %0,53 ile sigorta oldu.

Önceki Kapanış ve Küresel Gelişmeler

Dün yurt içinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini %2,30 değer kaybıyla 9.774,40 puandan kapatmıştı. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi haberleri sonrası risk iştahında karışık bir seyir gözlemleniyor.

Bugünün Verileri ve Teknik Analiz

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyesinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor
2
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.818,19 Puanı Gördü
3
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 981 Bin MWh Üretim
4
İkinci El Taşıt İlanlarında Yetki Doğrulaması Dönemi Başladı
5
Türkiye, NATO Savunma Sanayisi Üretimine Katkı Sunmak İçin Harekete Geçti
6
ABD'de Fabrika Siparişleri Kasım 2024'te Düşüş Gözlemlendi
7
Trabzon'da Hamsinin Kilogramı 100 Lira

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu