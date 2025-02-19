Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.923,44 Puanı Gördü

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksi ile güne yükselişle başladı. Yatırımcıların gözleri, önemli ekonomik verilere çevrildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:00
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.923,44 Puanı Gördü

Borsa İstanbul'da Yükseliş Eğilimi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07'lik bir artışla 9.923,44 puandan başladı. Açılışta önceki kapanışa göre 6,55 puan artış yaşandı ve endeks bu seviyeye ulaştı.

Sektörel Performans

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında madencilik, yüzde 2,16 kazançla öne çıkarken, ulaştırma sektöründe yüzde 0,11 kayıp yaşandı.

Önceki Kapanışın Ardından

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazancıyla 9.916,89 puandan tamamlamıştı.

Küresel Piyasalar ve Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemleri ticaret savaşlarının derinleşeceği endişelerini artırırken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analist Görüşleri

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ile yurt dışında FOMC toplantı tutanakları, İngiltere'deki enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın ise destek konumunda olduğunu vurguladılar.

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