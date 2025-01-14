Borsa İstanbul Güne Yükselişle Girdi: BIST 100 Endeksi 9.780,64 Puanı Aştı

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksiyle güne yüzde 0,49'luk yükselişle 9.780,64 puandan başladı. Bankacılık endeksi de değer kazandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:59
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Girdi: BIST 100 Endeksi 9.780,64 Puanı Aştı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 yükselişle 9.780,64 puandan işlem görerek başladı. Açılış itibarıyla önceki kapanışına göre 47,46 puan ve yüzde 0,49 artış kaydetti.

Sektör Endekslerinde Durum

Açılış anında bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi ise yüzde 0,47 değer kazanırken, sektör endeksleri arasında en çok kazandıranlar %0,66 ile banka, ticaret, madencilik, gıda ve içecek sektörleri oldu. Tek kaybettiren sektör ise %0,16'lık düşüşle sigorta olarak belirlendi.

Dünya Piyasalarında Belirsizlikler Sürüyor

Dün yurt içinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,79 değer kaybıyla 9.733,17 puandan kapatmıştı. Küresel piyasalarda, 20 OcakDonald Trump yönetiminin alacağı kararlara yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar gündeme gelebileceğine dair endişeler devam ediyor. Bugün, dikkatler ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine odaklanmış durumda.

Analist Görüşleri

Analistler, iç piyasalardaki veri gündeminin sakin, fakat dış piyasalarda ABD'de açıklanacak ÜFE verisinin takip edileceğini belirtiyorlar. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.650 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.

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