Borsa İstanbul Günü Düşüşle Tamamladı: BIST 100 Endeksi %0,50 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,50 değer kaybederek 9.810,94 puandan kapandı. İşlem hacmi ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:42
Borsa İstanbul Günü Düşüşle Tamamladı: BIST 100 Endeksi %0,50 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,50 değer kaybederek 9.810,94 puan seviyesinde tamamladı. Bugün itibarıyla BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 49,35 puan azalmışken, toplam işlem hacmi 228,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bugün sektör endeksleri arasında bankacılık endeksi %8,18, holding endeksi ise %0,07 değer kaybetti. Sektörler arasında en çok kazandıran alan ise %3,20 ile madencilik oldu; bu durumda bankacılık endeksi en çok kaybeden sektör olarak öne çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından karışık bir seyir izleniyor. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını %46’ya yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %42,5’te, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %41’de sabit tuttu.

TCMB’nin duyurusunda, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bu arada, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentiler doğrultusunda %4,5'te sabit tutma kararı aldı. Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan ise BIST 100 endeksi için 10.100 ve 10.200 puanları direnç, 9.800 ve 9.700 seviyeleri ise destek konumunda değerlendiriliyor.

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