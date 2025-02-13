Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı: BIST 100 Endeksi 9.914,68 Puan

Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38'lik bir artışla 9.914,68 puan seviyesinden tamamladı. Önceki kapanışa göre 135,10 puanlık bir yükseliş gösteren BIST 100 endeksi, toplamda 101,7 milyar lira işlem hacmi gerçekleştirdi.

Sektörler Arasındaki Performans

Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi ise yüzde 1,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında ise en yüksek kazancı sağlayan sektör, yüzde 2,67 ile ticaret olurken, en çok kaybı yaşayan sektör yüzde 2,29 ile madencilik oldu.

Küresel Piyasalardaki Karışıklık

Küresel piyasalarda, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Analistlerin Tahminleri

Analistler, yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, konut satışları ve yurt dışında Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin öne çıkacağını belirtti. Teknik analizler ise BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu vurgulamakta.