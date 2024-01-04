Borsa'ya yön veren kişiler belli oldu: Azlar ama çoklar

Son yıllarda Türkiye'de yaşanan borsadaki yükseliş, yatırımcı sayısında artışa neden oldu. Ancak, son zamanlardaki değer kaybıyla birlikte yatırımcı sayısında düşüş gözlemleniyor. Uzmanlar, borsanın kısa vadeli olmadığını belirtirken, 15 bin kişinin borsanın yüzde 80'ine hakim olduğu ortaya çıktı. Bu kişiler, 3.2 trilyon TL'lik paraya sahip bulunuyor. Artan enflasyon ve doların etkilerinden kaçmak isteyen vatandaşlar, borsaya yönelmişti. Ancak, yaşanan değer kaybı sonucunda son 2 ayda 1 milyona yakın kişi borsayı terk etti. İşte detaylar...





BORSADAKİ YÜKSELİŞ YATIRIMCI SAYESİNDE ARTIŞA NEDEN OLDU

Borsada hali hazırda 7 milyonu aşkın yatırımcı bulunuyor. Ancak, bu yatırımcıların sadece 15 bini borsanın yüzde 80'ini elinde tutuyor. Bu küçük grup, borsadaki paylarıyla oldukça etkili bir konumda bulunuyor. Son 2 ayda ise borsadan 1 milyona yakın küçük yatırımcının ayrıldığı gözlemlendi. İşte diğer ayrıntılar...





Borsada büyük paya sahip olan bu 15 bin kişi, genelde 10 milyon TL ve üstü portföy sahibi kişilerden oluşuyor. Geriye kalan yüzde 20'lik kısım ise küçük yatırımcılara ait. Para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, borsanın toplam değerinin 4 trilyon TL olduğunu belirtirken, bu değerin 3.2 trilyon TL'sinin 15 bin 371 hesaba ait olduğunu ifade etti. Sarı, dünya ekonomisinde olduğu gibi Borsa İstanbul'u da bu benzetmeyle değerlendirdi ve borsanın yüzde 80'lik kısmının 15 bin 371 yatırımcıya ait olduğunu söyledi. 10 bin TL'nin altında hesap sayısının ise 4 milyonun üzerinde olduğunu belirtti.

Kanal D Haber'in haberine göre, borsanın değer kaybetmesi sonucu yatırımcılar farklı alternatiflere yöneliyor. Son 2 ay içinde borsadan 1 milyona yakın yatırımcının ayrılması, borsada yaşanan bu değişimi gözler önüne seriyor.