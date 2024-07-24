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Borusan Grubu, Depremzedelere Kariyer Günü Düzenledi

Borusan Grubu, Hatay'da deprem bölgesindeki gençlere yönelik özel kariyer günü etkinliği gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:30
Borusan Grubu, Depremzedelere Kariyer Günü Düzenledi

Borusan Grubu'ndan Hatay'daki Gençlere Kariyer Fırsatları

Borusan Grubu, deprem felaketinin ardından destek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Nursel Ölmez Ateş, Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı, "Deprem bölgesindeki halkımızın sadece maddi değil, manevi ihtiyaçlarını da karşılamak amacıyla projeler geliştiriyoruz," dedi.

Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu'ndan Etkinlikler

Borusan Grubu'na bağlı Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu, geçtiğimiz günlerde Hatay'daki Sinemasal Akademi Borusan Defne Kampüsü'nde özel bir kariyer günü organize etti. Bu etkinlikte, çocuklar ve gençler için yoga, boyama, sek sek, satranç, hologram ve sepet atölyeleri düzenlendi. Eğlenceli etkinliklerin ardından mezuniyet töreni de gerçekleştirildi.

Kariyer Yolculuklarına Vizyon

Etkinlikte, Borusan Grubu'nda çeşitli alanlarda çalışan gönüllüler, Hatay'daki gencecik zihinlere kariyer hayatları hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Nursel Ölmez Ateş, "Kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz 60'tan fazla atölye çalışması ile bugüne kadar 35 bin kişiye ulaşmayı başardık," ifadelerini kullandı.

Ödüllerle Taçlandırılan Projeler

Borusan'ın sürdürdüğü projelerin etkili olması, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından verilen Gönülden Ödüller'de "En Etkili Sivil Toplum Kuruluşu ve Özel Sektör İş Birliği" ödülü kazanmasıyla taçlandırıldı. Ayrıca, Globee Awards-2024 Golden Bridge Awards programında da "Yılın Yardımsever Şirketi" kategorisinde gümüş ödül aldı.

Sinemasal'ın Katkısı

Enes Kaya, Sinemasal'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, "Toplumsal ihtiyaçlara yönelik etkili çözümler bulmaya çalışıyoruz. Hatay'da ilk günden beri bu bölgede bulunuyoruz," dedi. Kaya, kültür, sanat ve eğitim destek programlarıyla bölge halkına önemli katkılar sunduklarını vurguladı.

Ruhsal ve maddi iyileşmenin önemine dikkat çeken Kaya, "Birlikte iyileşeceğiz" mottosuyla yola çıkıldığını belirtti. Bu işbirliğinin, eğitim destek programları ile gençlerin başarılarıyla sonuçlandığını sözlerine ekledi.

Borusan Grubu ve Sinemasal'ın bu anlamlı çalışmaları, deprem sonrasında Hatay'daki toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor.

Borusan Grubu çalışanlarının gönüllü olarak yer aldığı Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu...

Borusan Grubu çalışanlarının gönüllü olarak yer aldığı Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu, Hatay'da özel kariyer günü düzenledi.

Borusan Grubu çalışanlarının gönüllü olarak yer aldığı Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu...

Borusan Grubu çalışanlarının gönüllü olarak yer aldığı Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu, Hatay'da özel kariyer günü düzenledi.

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