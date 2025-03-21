bp, TANAP'taki Hissesinin %25'ini Apollo Funds'a Satıyor

bp ve Apollo Funds TANAP'ta Ortaklık Kuruyor

Enerji devi bp, Güney Gaz Koridoru'nun önemli bir parçası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'ndaki hisselerinin %25'ini Apollo Funds'a satacağını açıkladı.

bp'nin resmi açıklamasına göre, Apollo, TANAP'ta %12'lik hisseye sahip olan BP Pipelines (TANAP) Limited'te %25'lik kontrolü olmayan payı yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın alacak.

Bu anlaşma, bp ile Apollo'nun geçen yıl Güney Gaz Koridorunun son bölümü olan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) için gerçekleştirdikleri ortaklığın bir devamı niteliğini taşıyor. Anlaşmanın, 2024 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

bp, BP Pipelines (TANAP) Limited'in çoğunluk hissesini elinde tutmaya devam edecek ve boru hattındaki yönetim hakları da dahil olmak üzere uzun vadeli ticari ve stratejik çıkarlarını koruyacaktır.

TANAP'ta hisselere sahip olan diğer kuruluşlar arasında Güney Gaz Koridoru Şirketi-SGC %51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ %30, ve SOCAR Turkey Enerji AŞ %7 hisseye sahiptir.