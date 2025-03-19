Brent Petrol Fiyatı Düşüşe Geçti: 69,87 Dolar

Brent Petrol Varil Fiyatı 69,87 Dolar

Brent petrolünün varili, uluslararası piyasalarda 69,87 dolardan işlem görüyor. Dün 71,81 dolar seviyesini gören Brent petrol fiyatı, günü 70,06 dolar ile kapattı. Bugün saat 09:23 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %0,3 azalarak 69,87 dolara geriledi. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 66,37 dolardan işlem buldu.

Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Nedenleri

Petrol fiyatlarındaki bu düşüşte, ABD ve Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları 30 gün süreyle durdurma anlaşmasına varması etkili oldu. Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki beklentiler de piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ateşkesin gerilimi azaltma ve Ukrayna'daki kritik enerji sistemlerini koruma amacı taşıdığını belirtti. Bu durum, barış müzakereleri için de bir fırsat oluşturuyor.

Piyasalardaki Gelişmeler ve Arz Beklentileri

Geçici ateşkes, petrol piyasasında yeni dinamikler oluştururken, ham petrol stoklarındaki artış, arz fazlası endişelerini artırdı. Uzmanlar, başarılı barış görüşmeleri sonrasında Washington'un Rus enerji ihracatına uyguladığı bazı yaptırımları gevşetebileceğini öngörüyor.

Öte yandan, OPEC+ grubunun üretim kesintilerini sona erdirme planları da arz artışına katkıda bulunacak. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta 4,5 milyon varil arttığını bildirdi. Bu rakam, analistlerin beklediği 1,2 milyon varillik artışı önemli ölçüde aşarken, ülkedeki talep endişelerini körükledi.

Diğer Gelişmeler ve Etkileri

Gelişmeler bununla da sınırlı kalmıyor; İsrail, Gazze Şeridi'ne yaptığı hava saldırıları ile bölgedeki çatışmaları artırırken, bu durum Kızıldeniz'deki hayati deniz ticaret yollarındaki olası kesintilere yönelik endişeleri de artırıyor.

Brent petrol fiyatları açısından teknik olarak 71,29 dolar direnç, 67,70 dolar ise destek seviyeleri olarak izlenebilir.