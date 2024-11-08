Brent Petrol Fiyatları Düşüşte

Brent Petrol Varil Fiyatı Düşüşte

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 74,94 dolardan işlem görüyor. Önceki gün 75,91 dolara kadar yükselen fiyat, günü 75,22 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bugün, saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 azalma ile 74,94 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 71,45 dolara satılmaktadır.

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Nedenleri

Petrol fiyatlarının gerilemesinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de zayıf talep verileri etkili oluyor. Meksika Körfezi'nde meydana gelen Rafael Kasırgası'nın ABD'yi etkilemeyeceği yönündeki beklentiler de fiyatları düşüren bir diğer faktör.

Kasırga Durumu: Kasırganın 'kategori 3' seviyesine ulaşmasıyla birlikte Küba'da elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, etkisini kaybederek 'kategori 2'ye düşen kasırganın Meksika Körfezi'ne doğru ilerlediğini belirttiler. Uzmanlar, kasırganın rotasını değiştirerek ABD kıyıları üzerindeki tehditinin azalması yönünde öngörülerde bulunuyor.

ABD Petrol Stoklarındaki Artış

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 100 bin varil arttığını, stratejik ham petrol stoklarının ise 1 milyon 400 bin varil yükseldiğini bildirdi. Bu durum, zayıf talep sinyalleri vererek fiyatları aşağı doğru etkiledi.

Yatırımcıların Beklentileri

ABD'de seçim belirsizliğinin Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zaferiyle son bulması, yatırımcıların dikkatini ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarına yönlendirdi. Fed, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirdi. Fed Başkanı Jerome Powell, başkanlık seçiminin kısa vadede politika kararlarına etki etmeyeceğini ifade etti.

Brent Petrol Teknik Analiz

Brent petrol fiyatında 76,86 dolar direnç noktası, 71,48 dolar ise destek noktası olarak izleniyor.