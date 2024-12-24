Brent Petrolün Varil Fiyatı 72,74 Dolar: Küresel Talep ve Ekonomik Belirsizlikler Etkili

Brent Petrolün Fiyatı 72,74 Dolar Seviyesinde İşlem Görüyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 72,74 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 73,02 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 71,74 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün saat 10.18 itibarıyla, Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 artış göstererek 72,74 dolara ulaştı. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,52 dolar seviyesinden işlem buldu.

Küresel Ekonomideki Hareketlilik Fiyatları Etkiliyor

Petrol fiyatları, yeni dönemde küresel ekonomik hareketliliğin petrol talebini artıracağı beklentisiyle yükselişini sürdürüyor. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de geçen hafta açıklanan veriler, enflasyon ve resesyon endişelerini gündeme getirmişti. Bu belirsizlikler, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecek yılki faiz politikasını da etkiledi.

Son olarak, ABD'de açıklanan kişisel tüketim harcamaları ve büyüme verisinin ardından bu endişeler kısmen hafifledi.

Çin'den Ekonomik Gelişmeler

Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ise, yasama işlevini yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, özel sektörü geliştirmeye yönelik bir yasa tasarısını ele alacak. Analistler, Çin ekonomisinde mevcut olan zayıf iç talep ve gayrimenkul sorunlarının hükümetin ekonomik ajandasının önemli bir parçası düzeyine geldiğini ifade ediyorlar. Ayrıca potansiyel ticaret savaşları öncesinde bu sorunlara yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Piyasalarda Düşük İşlem Hacmi Beklentisi

Noel bayramı dolayısıyla petrol piyasalarında işlem hacminin düşük seyretmesi bekleniyor. Amerikan borsalarının bugün erken kapanacağı ve çarşamba günü kapalı olacağı belirtilirken, analistler bu haftaki işlem hacminin zayıf olmasının muhtemel olduğunu kaydediyorlar. Avrupa borsalarında da bugün yarım gün, yarın ise tam gün kapanış uygulanacak.

Hong Kong piyasaları bugün erken kapanırken, ülkede yarın ve perşembe günü işlem yapılmayacak. Güney Kore'de de yarın piyasalar kapalı olacak.

Teknik olarak Brent petrole baktığımızda, 74,07 dolar'ın direnç, 71 dolar'ın ise destek seviyeleri olarak izlenebileceği belirtiliyor.