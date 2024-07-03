Bu bankalar hiç faiz almıyor! Trink 30.000 TL nakit para için bir başvuru yeter

Türkiye'de milyonlarca emekliyi etkileyen son haber açıklandı: Bankalar faizsiz kredi tekliflerini yeniledi. Bu özel kampanyalar kapsamında nakit ihtiyacı olan bireyler artık mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla 30.000 TL'ye kadar anında kredi alabiliyor ve işlem için banka şubelerine gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor.





Faizsiz Kredi Sunan Bankalar ve Kampanya Detayları

Akbank: müşterilerine özel taksitli avans ve 30.000 TL'ye yüzde 0 faizli kredi seçeneğinin yanı sıra 7.500 TL'ye varan hediye finansman imkanı da sunuyor.

İş Bankası: İşCep uygulamasıyla yeni müşterilerine yüzde 0 faizle 25.000 TL taksitli nakit avans alma fırsatı sunuyor. Maximum kart sahipleri ayrıca aylık 10.000 TL'yi aşan MaxiPuan kazanabilmektedir.

Garanti BBVA: 6 ay vadeli yüzde 0 faizle 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor ve kampanya kapsamında müşteriler 1.000 TL harcamalarına 1.000 TL bonus kazanabiliyor.

QNB Finansbank: müşterilerine yüzde 0 faizle 10.000 TL ihtiyaç kredisi, yüzde 0 faizle 20.000 TL nakit avans kullandırıyor.

DenizBank: 15.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans ve 10.000 TL'ye kadar yüzde 0 faizle kredi imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası: yeni müşterilerine uzaktan bankacılık hizmeti ve 1.000 TL Bankkart Lirası kazanma fırsatı sunuyor.

Enpara.com: masrafsız bankacılık vaadiyle yeni müşterilerine 20.000 TL'ye yüzde 0 faizle kredi imkanı sunuyor.

ON Bank: yeni müşterilerine 15.000 TL'lik yüzde 0 faizle özel kredi fırsatı sunuyor.

Yapı Kredi: müşterilerine 20.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans imkanı sunmaktadır.

Bu teklifler zaman sınırlıdır ve bunlardan yararlanmak isteyen kişilerin belirli koşulları karşılaması gerekiyor. Bu nedenle ilgililerin bankaların mobil uygulamalarını ziyaret ederek detaylı bilgi almaları ve başvurularını hızlı bir şekilde yapmaları tavsiye ediliyor.