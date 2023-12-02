Bu fiyata kiralık daire yok ama satılık var! TOKİ ayda 4.800 TL taksitle o illerde konut satışını başlattı

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın odak noktası olan TOKİ, son an müjdesini paylaştı! Ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen birçok vatandaş, TOKİ'nin güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. TOKİ'nin herkesi ev sahibi yapma amacı doğrultusunda başlattığı yeni konut satış projesi, düşük gelirli bireylere özel çekici şartlar sunuyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma arzusunda olanlara yönelik sevindirici bir kampanyayı daha başlatıyor. Konut fiyatlarındaki yükselişe karşı direnç göstererek düşük gelirli kesimlere çözüm sunma hedefinde olan TOKİ, yeni projenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşıyor. Bu bağlamda TOKİ'nin yeni projesi, 19.000 TL peşinat ve aylık 4.800 TL taksitle ev sahibi olma imkanını sunuyor.





TOKİ'nin kapsamlı projesi, İstanbul, Ordu, Aksaray, Karaman, Rize ve Muğla illerini içermektedir. Bu illerde gerçekleştirilecek ihalelerin ardından kontu projeler hayata geçirilecek ve satış süreci başlayacaktır. TOKİ'nin yeni konut projesine başvuruda bulunmak ve projenin detaylarına erişmek için TOKİ resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Projeyle ilgili son başvuru tarihleri ve diğer önemli bilgiler de TOKİ'nin resmi platformunda paylaşılacaktır. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, TOKİ'nin bu avantajlı kampanyasını değerlendirmek için büyük bir ilgi gösteriyor.