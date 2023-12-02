Bu fiyata kiralık daire yok ama satılık var! TOKİ ayda 4.800 TL taksitle o illerde konut satışını başlattı

TOKİ'den Ekonomik Konut Müjdesi! Türkiye genelinde düşük gelirlilere özel yeni proje: 19.000 TL peşinat, ayda 4.800 TL taksit! İstanbul, Ordu, Aksaray, Karaman, Rize, Muğla illerini kapsayan proje detayları haberimizde..

Bu fiyata kiralık daire yok ama satılık var! TOKİ ayda 4.800 TL taksitle o illerde konut satışını başlattı
Yayın Tarihi:

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın odak noktası olan TOKİ, son an müjdesini paylaştı! Ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen birçok vatandaş, TOKİ'nin güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. TOKİ'nin herkesi ev sahibi yapma amacı doğrultusunda başlattığı yeni konut satış projesi, düşük gelirli bireylere özel çekici şartlar sunuyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma arzusunda olanlara yönelik sevindirici bir kampanyayı daha başlatıyor. Konut fiyatlarındaki yükselişe karşı direnç göstererek düşük gelirli kesimlere çözüm sunma hedefinde olan TOKİ, yeni projenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşıyor. Bu bağlamda TOKİ'nin yeni projesi, 19.000 TL peşinat ve aylık 4.800 TL taksitle ev sahibi olma imkanını sunuyor.

toki

TOKİ'nin kapsamlı projesi, İstanbul, Ordu, Aksaray, Karaman, Rize ve Muğla illerini içermektedir. Bu illerde gerçekleştirilecek ihalelerin ardından kontu projeler hayata geçirilecek ve satış süreci başlayacaktır. TOKİ'nin yeni konut projesine başvuruda bulunmak ve projenin detaylarına erişmek için TOKİ resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Projeyle ilgili son başvuru tarihleri ve diğer önemli bilgiler de TOKİ'nin resmi platformunda paylaşılacaktır. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, TOKİ'nin bu avantajlı kampanyasını değerlendirmek için büyük bir ilgi gösteriyor.

Öne Çıkanlar
Bu salatayı yiyen tüm gün acıkmıyor! 15 saate kadar tok tutan pratik salata tarifi Bu salatayı yiyen tüm gün acıkmıyor! 15 saate kadar tok tutan pratik salata tarifi
İzmir'de iş arayanlara kaçmaz fırsat! Belediye bu kadrolarda yer açtı: İşte başvuru şartları İzmir'de iş arayanlara kaçmaz fırsat! Belediye bu kadrolarda yer açtı: İşte başvuru şartları
Bir türlü çıkmayan yağ lekelerini vakum gibi çekecek! Pahalı deterjanların yapamadığını yapıyor Bir türlü çıkmayan yağ lekelerini vakum gibi çekecek! Pahalı deterjanların yapamadığını yapıyor
Çok Okunanlar
Seat yıl bitmeden fiyatları güncelledi! 2 modelinde bu fiyatı kaçıran 2024'te dizlerini dövecek Seat yıl bitmeden fiyatları güncelledi! 2 modelinde bu fiyatı kaçıran 2024'te dizlerini dövecek Öğrencilere devlet desteği geliyor! Başvuranlara 4600 TL burs var: Masrafları bitiren burs! Öğrencilere devlet desteği geliyor! Başvuranlara 4600 TL burs var: Masrafları bitiren burs! Kredi kartı sahiplerine kötü haber! Ay sonuna kadar bu para hesabınızdan kesilecek Kredi kartı sahiplerine kötü haber! Ay sonuna kadar bu para hesabınızdan kesilecek Ek MTV'ye ek avantaj geldi! Ödemesini yapana o tarihe kadar tamamen ücretsiz olacak Ek MTV'ye ek avantaj geldi! Ödemesini yapana o tarihe kadar tamamen ücretsiz olacak Ay sonunu getiremeyen emekliye tek seferlik 10 bin 700 TL yatırılacak! Bunu yapan emekliler bayram eder Ay sonunu getiremeyen emekliye tek seferlik 10 bin 700 TL yatırılacak! Bunu yapan emekliler bayram eder