Bu kişilere fatura ödeme zorunluluğu yok! Hem de tam 1 yıl geçerli

Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren Karadeniz Gazında 31.05.2024 gününe kadar fatura desteği sağlanmıştı. Bu destek geçtiğimiz ay sonlanmıştı fakat TBMM bu imkânın vatandaşa tekrar sağlanması için hareket geçti. Detaylar haberimizde…







1 MAYIS 2025'E KADAR HERKESE ÜCRETSİZ OLUYOR! TBMM'DEN 85 MİLYONA YENİ FATURA MÜJDESİ

85 milyon kişiye TBMM'den yeni yasa tasarısıyla ilgili müjde geldi. 1 Mayıs 2025 tarihine kadar herkese ücretsiz olacak, ücretsiz ödemeler devam edecek...

1 MAYIS 2025'E KADAR HERKESE ÜCRETSİZ OLUYOR! TBMM'DEN 85 MİLYONA YENİ FATURA MÜJDESİ

Dünyanın yaşadığı savaşlar ve ekonomik zorluklar, her ülkenin hayatta kalabilmesi için kendi enerji kaynağına sahip olması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Türkiye de bu alanda adımlar atarak denizde ve karada petrol ve doğal gaz aramaları gerçekleştirdi.

Devam eden çalışmalar kapsamında Türkiye, Karadeniz'den ilk müjdeyi alarak Filyos bölgesi topraklarına doğalgaz getirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde ilk ay doğalgazın, bir yıl boyunca da hanelere 25 m3 doğalgazın bedava dağıtılacağını milyonlarca kişiye müjdeledi.

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ





Muğla Milletvekili Cumhur Uzun imzasıyla Meclis'e sunulan yeni yasa tasarısı kapsamında, 1 Mayıs 2025 tarihine kadar Türkiye'deki 25 m3 doğal gaz faturası devlet tarafından karşılanacak. Doğal Gaz Piyasası Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı sunulurken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na, onaylanması halinde ülkemizde 1 yıl süreyle bedava doğalgaz devam edecek. Tasarı, TBMM'nin onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

MADDE 1- 18 Nisan 2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici hüküm eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 8- 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) 25 Sm3'e kadar doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri ve bu madde kapsamındaki bedeller konut abonesi faturasına, ibadethane ve cemevi faturasına yansıtılacaktır. 1 Mayıs 2025'e kadar. Sistem kullanım ücretlerine ilişkin diğer tutarlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi tarafından garanti edilmektedir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.