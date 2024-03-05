Bu parayı ödemediyseniz acele edin! SGK bir anda faiziyle hesabınızdan çekebilir

SGK tarafından yapılan son duyuru, işverenlere verilen aylık 700 liralık asgari ücret desteğinde önemli bir değişiklik getiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, eksik prim bildiren işverenlere asgari ücret desteğinin verilmeyeceğini belirten bir genelge yayımladı.

Genelgeye göre, bir işveren yıl içinde brüt asgari ücretin onda birini geçen bir tutarda eksik prim bildirirse, bu işverenin asgari ücret desteği iptal edilecek. Ek olarak eksik prim bildirimine ilişkin yapılmış olan ödemeler de cezasıyla birlikte geri alınacak.





Yıl içinde çalışanların prime esas kazancının eksik bildirimi veya hiç bildirilmemesi durumunda ise işveren, 2024 yılı boyunca bu destekten yararlanamayacak. Bu kapsamda yapılan ödemeler, gecikme zammı ve cezası eklenerek geri alınacak.

SGK'nın aldığı bu karar, işverenleri prim ödemelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde bildirmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Aksi takdirde, destekten mahrum kalma ve cezai yaptırımlarla karşılaşma riski bulunuyor. Bu düzenleme, sosyal güvenlik sisteminin düzgün işlemesi ve prim ödemelerinin güncel ve doğru bir şekilde yapılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.